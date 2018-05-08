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АКРА повысило рейтинг Банка Казани до «BB+ (RU)»
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АКРА повысило рейтинг Банка Казани до «BB+ (RU)» 

Банки.ру 27 минут назад
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Банка Казани до уровня «BB+ (RU)» со «стабильным» прогнозом. Как поясняется в релизе агентства, повышение рейтинга банка обусловлено увеличением его буфера абсорбции потенциальных убытков в результате повышения показателя достаточности основного капитала при сохранении способности к его генерации.
Агентство сохраняет относительно низкую оценку бизнес-профиля банка с учетом его малой доли на рынке банковских услуг РФ. На горизонте 12 месяцев банк планирует существенно увеличить масштабы бизнеса по приоритетным направлениям — кредитованию корпоративных клиентов и выдаче гарантий. Агентство считает, что Банк Казани способен реализовать принятую стратегию, в частности, благодаря сохранению качества корпоративного управления на удовлетворительном уровне. В структуре собственности отмечается рост доли ключевого акционера при сохранении ее общей прозрачности. Акционерами Банка Казани являются МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений города Казани» (42,17%) и ООО «Лизинг-Трейд» (57,83%), основным конечным бенефициаром которого является Оскар Прокопьев (99,86%), напоминают в АКРА. Аналитики обращают внимание на умеренный уровень диверсификации операционного дохода банка и риски его региональной концентрации.
Повышение оценки способности банка абсорбировать потенциальные убытки определяется существенным ростом значения норматива достаточности основного капитала Н1.2, которое по состоянию на 1 апреля 2018 года достигло 10,41% (годом ранее показатель равнялся 7%). Основной капитал Банка Казани вырос на 48% год к году как за счет увеличения уставного капитала, так и в результате конвертации субординированных депозитов в инструмент добавочного капитала.
Сохранение оценки риск-профиля банка связано с ростом концентрации на десяти крупнейших заемщиках при значительном сокращении объема ссудной задолженности компаний сферы недвижимости и строительства. Объем требований к таким компаниям в 2017 году сократился с 204% до 52,4% основного капитала.
В числе прочего эксперты отмечают сильную позицию Банка Казани по ликвидности.
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