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Финансирование инвестпрограммы Саратовской области сократили на 4,6 миллиарда рублей
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Финансирование инвестпрограммы Саратовской области сократили на 4,6 миллиарда рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Саратовской области значительно снижено финансирование программы «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года». Как сообщается на официальном портале правовой информации, сумма средств составит 6,3 миллиарда вместо 10,9 миллиарда рублей.
При этом поток средств уменьшился сразу с трех источников: федеральный бюджет (-306,7 миллиона рублей), местные бюджеты (-8,1 миллиона рублей) и внебюджетные источники (-4,4 миллиона).
Уменьшение финансирования коснется нескольких направлений программы, среди них — управление социально-экономическим развитием региона, развитие малого и среднего предпринимательства, формирование электронного правительства и стимулирование инвестиционной деятельности.
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