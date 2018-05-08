Финансирование инвестпрограммы Саратовской области сократили на 4,6 миллиарда рублей

Саратовской области значительно снижено финансирование программы «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года». Как сообщается на официальном портале правовой информации, сумма средств составит 6,3 миллиарда вместо 10,9 миллиарда рублей.

При этом поток средств уменьшился сразу с трех источников: федеральный бюджет (-306,7 миллиона рублей), местные бюджеты (-8,1 миллиона рублей) и внебюджетные источники (-4,4 миллиона).

Уменьшение финансирования коснется нескольких направлений программы, среди них — управление социально-экономическим развитием региона, развитие малого и среднего предпринимательства, формирование электронного правительства и стимулирование инвестиционной деятельности.