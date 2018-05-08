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Розничный сегмент будет приносить Goldman Sachs до $1 млрд дополнительной выручки ежегодно, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»
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Розничный сегмент будет приносить Goldman Sachs до $1 млрд дополнительной выручки ежегодно, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Goldman Sachs подумывает о выходе на рынок кредитных карт. Это позволит компании активней развивать новый для себя розничный сегмент бизнеса. В данном направлении у банка уже есть финтех-проект Marcus, который предоставляет кредиты и депозиты для розничных клиентов без комиссии за обслуживание.
Мы оцениваем потенциал розничного банкинга для Goldman Sachs до $1 млрд дополнительной выручки ежегодно. Экономика США находится в хорошем состоянии, низкая безработица и рост зарплат стимулируют потребление. ВВП США в 1-м квартале поднялся на 2,3%, в том числе благодаря повышению потребительских расходов на 1,8%. Эти факторы вкупе с налоговой реформой стимулируют кредитную активность населения.
Рынок кредитных карт в Штатах высококонкурентен и оценивается свыше $180 млрд, но новые технологичные подходы вроде тех, что применяются в Marcus, позволят Goldman Sachs занять собственное место на привлекательном рынке. Низкая стоимость капитала ввиду большого размера банка делает Goldman Sachs более конкурентоспособным по сравнению с небольшими финтех-стартапами. На балансе Goldman Sachs потребительские кредиты в объеме свыше $20 млрд Запуск кредитных карт и развитие программы Marcus способны увеличить этот показатель до $30 млрд уже к 2019 году. К тому же рост процентных ставок позитивно скажется на процентных доходах, которые в среднем составляют до 40% от всех доходов финансового института от кредитных карт.
Мы позитивно оцениваем возможный выход Goldman Sachs на новый рынок, так как это будет способствовать диверсификации выручки. Наша целевая цена по акциям GS — $270.
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