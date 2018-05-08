Источник: «Интеравтоматика» из-за Siemens не смогла исполнить договоры с «Интер РАО»

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Компания «Интеравтоматика», основным акционером которой является Siemens , не смогла исполнить договоры с " Интер РАО Инжиниринг" по наладке и обслуживанию оборудования из-за действий немецкого концерна, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Упущенная выгода, в том числе по этим договорам, легла в основу иска к Siemens конкурсного управляющего другого акционера «Интеравтоматики» — ОАО «Технопромэкспорт». «Интеравтоматика» заключила несколько договоров с контрагентами, два из которых были заключены с «Интер РАО Инжиниринг» в марте и в июне 2017 года на общую сумму 177,1 млн рублей и €5,45 млн, именно эта упущенная выручка изначально и была заявлена в иске. В ходе судебных разбирательств «Технопромэкспорт» снизил сумму требований до 46,8 млн рублей и €1,44 млн, сделав перерасчет с учетом средней маржи валовой прибыли за последние три года -26,42%. «Исполнение ряда договоров из-за действий Siemens стало невозможным. Упущенная выгода должна быть компенсирована „Интеравтоматике“, — отметил источник.

»Интеравтоматика" осуществляет деятельность по оказанию услуг на рынке разработки и внедрения автоматизированных систем управления технологическими процессами для ТЭС с использований технологий и продуктов группы Siemens, устав компании запрещает использование оборудование и технологии других производителей.

В российском подразделении Siemens и компании «Интер РАО» пока не прокомментировали эту информацию.