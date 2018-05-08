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ГК «Торэкс» намерена выйти из ТОСЭР «Хабаровск»
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

ГК «Торэкс» намерена выйти из ТОСЭР «Хабаровск» 

Rambler News Service 1 час назад
Группа компаний «Торэкс» намерена выйти из территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Хабаровск» из-за заморозки проекта по строительству электросталеплавильного завода, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на группу.
«Из-за заморозки проекта по строительству завода решается вопрос о выходе из ТОСЭР. Когда «Торэкс» входил в число резидентов, планировалось, что компания построит на территории мини-электросталеплавильный завод на 350 тыс. тонн стальной заготовки в год. Все было готово, но в это же время по стечению обстоятельств приобрели завод «Амурметалл», поэтому проект пока заморожен на неопределенный срок, но в будущем будет реализован», — рассказала пресс-секретарь группы компаний «Торэкс» Надежда Томченко.
«Амурметалл» обанкротился в 2013 году. В конце января 2017 года его имущественный комплекс приобрела ГК «Торэкс». В прошлом году «Амурметалл» выпустил 187 тыс. тонн продукции, а в 2018 году владельцы завода планируют существенно превысить этот показатель и достичь уровня в 1 млн тонн. «Торэкс» и «Дэбан Гуандун Интернешнл» намерены провести совместную модернизацию «Амурметалла» и создать на его базе металлургический кластер.
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