ГК «Торэкс» намерена выйти из ТОСЭР «Хабаровск»

Группа компаний «Торэкс» намерена выйти из территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Хабаровск» из-за заморозки проекта по строительству электросталеплавильного завода, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на группу.

«Из-за заморозки проекта по строительству завода решается вопрос о выходе из ТОСЭР. Когда «Торэкс» входил в число резидентов, планировалось, что компания построит на территории мини-электросталеплавильный завод на 350 тыс. тонн стальной заготовки в год. Все было готово, но в это же время по стечению обстоятельств приобрели завод «Амурметалл», поэтому проект пока заморожен на неопределенный срок, но в будущем будет реализован», — рассказала пресс-секретарь группы компаний «Торэкс» Надежда Томченко.

«Амурметалл» обанкротился в 2013 году. В конце января 2017 года его имущественный комплекс приобрела ГК «Торэкс». В прошлом году «Амурметалл» выпустил 187 тыс. тонн продукции, а в 2018 году владельцы завода планируют существенно превысить этот показатель и достичь уровня в 1 млн тонн. «Торэкс» и «Дэбан Гуандун Интернешнл» намерены провести совместную модернизацию «Амурметалла» и создать на его базе металлургический кластер.