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«Юнипро» представила нейтральную отчетность по МСФО за I квартал, — Аналитики «Велес Капитал»
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

«Юнипро» представила нейтральную отчетность по МСФО за I квартал, — Аналитики «Велес Капитал» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
В 2018 г компания столкнулась с одной стороны, снижением выработки из-за снижения загрузки станций. Отчасти этот негатив был нивелирован позитивным фактором от роста платы за мощность в результате пересмотра цен ДПМ для энергоблоков ПГУ «Сургутской ГРЭС-2». Несмотря на снижение выработки г/г на 7,3%, «Юнипро» смогла нарастить EBITDA на 6,9% благодаря снижению операционных затрат — в презентации указано, что удалось снизить часть операционных затрат на восстановление «Березовской ГРЭС». Капитальные затраты наоборот, увеличились в первом квартале на 88% г/г, до 3 млрд руб. в первую очередь в связи с восстановлением аварийной станции.
В презентации подтвержден срок ввода аварийной станции — 3К19. Объем запланированных затрат на восстановление — 19 млрд руб. (уже потрачено 17 млрд) — все согласно ранее опубликованному плану.
В целом новой информации не поступило. «Юнипро» остается привлекательной дивидендной бумагой — годовая дивидендная доходность которой составляет 8,2%. НЕЙТРАЛЬНО.
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