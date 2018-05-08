Глава Алюминиевой Ассоциации Трищенко: США в одночасье разрушили привычный рынок алюминия

США в конце марта ввели ввозные пошлины на алюминий, а в начале апреля в санкционный список Вашингтона наряду с другими компаниями Олега Дерипаски попал и крупнейший в мире производитель алюминия — ОК «Русал» . О том, как решения США отразятся на мировой алюминиевой отрасли и внутреннем российском рынке, нужны ли дополнительные меры господдержки «Русалу» или его клиентам, в интервью агентству «Прайм» рассказал Валентин Трищенко , возглавляющий Алюминиевую Ассоциацию, в которую входят крупнейшие предприятия алюминиевой отрасли России

— Каким образом ситуация с «Русалом» отразится на внутреннем рынке: что будет с ценами на алюминий, его потреблением и основными потребителями?

— Санкции и другие виды ограничений, я имею в виду повышение пошлин на алюминий и сталь, вводимые под предлогом национальной безопасности, оказались весьма удобным инструментом вытеснения конкурентов с американского рынка и созданию благоприятных условия для своей промышленности.

А новый пакет антироссийских санкций, подписанный президентом США 6 апреля, принципиально отличается от всех предыдущих, поскольку не только вводит запрет на поставки российского алюминия в США, но также ставит под угрозу стабильность европейского и мирового рынка алюминия в целом. Это означает, что санкции направлены не против конкретных людей или компаний, а против целой отрасли — в данном случае алюминиевой.

В первые дни после объявления запрета на сотрудничество с «Русалом» как американскому бизнесу, так и фактически мировому алюминиевому сообществу, цены на первичный алюминий резко пошли вверх — за две недели действия санкций цены пробили многолетнюю планку, превысив 2,6 тысячи долларов за тонну. Ущерб для потребителей по всему миру из-за роста цен составил миллиарды долларов. Конечно, не мог этого не заметить и внутренний рынок. Но для большинства отечественных предприятий этот скачок стал более сбалансированным за счет накопленных запасов и стратегического планирования.

В целом же, мы в Алюминиевой Ассоциации будем продолжать курс на развитие внутреннего потребления, которое последние годы демонстрирует устойчивый рост, и темпы этого роста являются одними из самых высоких в мире. На сегодняшний день с нашим непосредственным участием развиваются многие направления, в том числе, и те, которых в стране практически не существовало — например, строительство алюминиевых мостов, применение алюминиевой проводки в жилищном строительстве, алюминиевые железнодорожные вагоны и многие другие.

— Например, не ожидаете ли изменения цен на российское электросетевое оборудование (электросети, провода), если «Русал» будет поставлять на российский рынок большой объем алюминия? Может ли ситуация с «Русалом» подтолкнуть российскую промышленность, в том числе МСП, на развитие производства электротехнического и электросетевого оборудования?

— В бизнесе, как и в природе, действует закон — если где-то убыло, то где-то обязательно прибудет. Так и в ситуации с санкциями: простая арифметика — в 2017 году в мире было произведено 64 миллиона тонн алюминия. При этом доля «Русала» в мировом производстве составляет около 6% и 14% без учета Китая . При этом мировым потребителям алюминия, пострадавшим от введения санкций на «Русал», все равно придется где-то искать замену российскому алюминию.

Где его можно найти? Возможно, в Китае. Но Китай — лидер по потреблению алюминия. Более того, Китай не экспортирует необработанный алюминий по причине высоких экспортных пошлин. Рынок алюминия изначально дефицитен, и оперативно заместить выбывающие объемы нереально никому. Аттестация нового поставщика занимает годы. Алюминий занимает до 75% в себестоимости алюминиевых товаров дальнейшей переработки, несложно представить последствия повышении цены для его конечных потребителей.

Возможно, поэтому в Америке, просчитав возможные сценарии для собственной экономики и оценив возможности изменения мирового рынка алюминия, пытаются немного «скорректировать позицию».

В нынешних условиях отечественные предприятия готовятся брать новые рубежи как по объемам, так и по рынкам для своей продукции. Мы находимся в прямом диалоге с представителями алюмопотребляющих отраслей. Например, представители кабельной промышленности России заявляют о готовности переработать до 500 тысяч тонн алюминия при нынешних 200-300 тысяч тонн. Вопрос в развитии мощностей и расширении рынков сбыта конечной продукции.

В малом бизнесе тоже есть свои возможности — например, наша мебельная отрасль уже активно развивает новые проекты и запускает новые продукты, готовые составить конкуренцию ведущим мировым производителям, как на внутреннем, так и на экспортных рынках. Примерно такая же картина сейчас наблюдается и в других, высокотехнологичных секторах.

— Что ожидать в таких ситуациях, когда, например, одним из крупнейших производителей алюминиевых банок в России является Rexam, входящая в американскую группу Ball. Могут ли санкции США в отношении «Русала» привести к перебоям поставок сырья для производства алюминиевых банок, соответственно, к снижению производства? Есть ли риск для производства других потребительских товаров, фольги, приборов, кастрюль и так далее?

— Не буду говорить про конкретные компании, но когда нарушаются выстроенные десятилетиями цепочки взаимодействия по всему миру, сложно будет остаться в стороне, если ты работаешь в этой отрасли. Надо понимать, что все события последних недель ведут к созданию нестабильности и неопределенности на рынках, это никогда не идет на пользу потребителям, потому что любой риск ведет к росту цен.

Речь может идти о переосмыслении или перенастройке производственных, сбытовых связей. Это, как потерять телефонную книгу — понимаешь, что нужные контакты восстановишь, но на это уйдет определенное время и усилия. Также и в нашей ситуации: рынок алюминия в его привычном формате в одночасье перестал существовать, и надо срочно создавать что-то новое. Подобные ситуации непросты, они стрессовые как для рынка в целом, так и для отдельных его участников.

— Как будет складываться ситуация с поставкой сырья предприятиям автопрома — так, «Русал» поставляет алюминий для последующей отливки блоков цилиндров для Ford и VW. Некоторая часть этих машин также поставляется за рубеж. Соответственно, окажут ли санкции против «Русала» воздействие на цепочки поставок предприятиям автопрома?

— Пока ситуация такова, что вам никто наверняка не скажет, как мировой рынок алюминия будет жить через полгода, в этом то и есть один из главных негативных результатов санкций.

Ведь надо понимать, что во многих странах экологические и технические стандарты таковы, что они могут покупать продукцию только высокого качества, только определенных параметров, все это нарабатывается и настраивается годами.

Эффективные и взаимовыгодные отношения с клиентами не выстраиваются вот так за месяц-два. Тем более что «Русал» зарекомендовал себя как надежный поставщик качественного алюминия по всему миру с низким углеродным следом, 95% мощностей которого обеспечены экологическими источниками электроэнергии без «углеродного следа». Кроме того, в 2017 году «Русал» запустил в производство низкоуглеродный алюминий под брэндом ALLOW, который отличается более низким удельным объемом выбросов парниковых газов при выпуске металла. И вопрос, кому вернется запущенный санкциями бумеранг и в какой степени, открыт.

Скорее всего, введенными ранее пошлинами и запретом российского алюминия возродить американскую алюминиевую отрасль не удастся, но вот более дорогой алюминий их корпорациям, в том числе, автомобильным, уже приходится покупать.

Что касается отечественного автопрома, то не думаю, что будут какие-то трудности и перебои. Большинство автомобилей, производимых иностранными производителями в России, реализуются в нашей стране. Многое сейчас будет зависеть от развития ситуации. Думаю и надеюсь, что в итоге возобладает здравый смысл и основы экономической теории.

— «Русал» в настоящее время экспортирует около 80% своей продукции. Какую часть, на ваш взгляд, можно перенаправить в Россию? Что для этого нужно предпринять? В какие сроки и насколько можно нарастить внутреннее потребление алюминия?

— Задача повышения внутреннего потребления алюминия является одной из ключевых для российской экономики вне зависимости от санкций или каких-то иных внешних влияний.

И на этом пути уже есть определенные позитивные результаты: по итогам 2017 года рост внутреннего потребления в нашей стране составил 11%, превысив даже темпы роста китайского рынка. Это говорит о высоком потенциале наших предприятий. На сегодняшний день мы объединяем более 90 производителей, поставщиков и потребителей алюминия и практически все заявляют о готовности наращивания производства. Конечно, здесь не обойтись без определенных мер поддержки, предусмотренных нормами Всемирной торговой организации , которые мы, безусловно, обсуждаем со всеми сторонами процесса.

— В каких отраслях вы видите основные точки потенциального роста? Например, насколько сейчас востребован алюминий в строительном секторе, и насколько может быть увеличено его потребление?

— Если брать разбивку потребления алюминия по отраслям, то почти 80% всего прироста потребления алюминия в ближайшие 5 лет придется на рост спроса со стороны транспортной отрасли, строительства, электротехники и машиностроения.

Как мы видим, одним из лидеров является строительство — на него приходится более 20%. В нашей стране сейчас строится достаточно большое количество жилья, но, тем не менее, строительный рынок пока не вышел на максимальные темпы развития, поэтому существенный потенциал здесь еще есть. Для современного строительства алюминий представляет значительный интерес, так как может использоваться в широкой номенклатуре продукции — это и алюминиевое окно, и алюминиевая кровля, и алюминиевые радиаторы, и алюминиевая проводка и многое другое. Я могу назвать около 20 видов продукции, которые будут востребованы в строительстве современных зданий.

Другое направление — это алюминиевое мостостроение. Мосты из «крылатого металла» не строились в нашей стране более 50 лет, но в прошлом году был реализован пилотный проект двух пешеходных мостов в Нижегородской области , установлен первый мост через Яузу в Москве , готовятся к строительству сразу два моста в Красноярске . Уверен, что в России в ее множеством рек, холмов и гор алюминиевые мосты будут востребованы.

Если говорить о других отраслях, то у меня большие ожидания от автостроения, вагоностроения, судостроения и авиастроения. На сегодняшний день у нас есть целый пул проектов по этим отраслям. Уверен, что ряд из них станет прорывным не только на внутреннем, но и не международном рынках.

Отдельно отмечу, что на российском рынке присутствуют импортные поставщики алюминиевой продукции, которые используют недобросовестные методы конкуренции. Отечественная алюминиевая отрасль планирует в полной мере защищать свои экономические интересы.

— В каких мерах господдержки, на ваш взгляд, нуждается «Русал»? Будет ли Алюминиевая Ассоциация предпринимать какие-либо шаги в разработке и продвижении этих мер?

— Мы постоянно выступаем как с собственными инициативами, так и с согласованными с участниками нашей Ассоциации предложениями.

В текущей ситуации, по нашему мнению, одной из важнейших и приоритетных мер является развитие внутреннего потребления и поддержка потребляющих отраслей. Важно обеспечить стабильную работу всех предприятий с сохранением рабочих мест.

У нас очень неплохие перспективы в проектах, направленных на развитие собственного производства внутри страны — вероятно, сейчас очень подходящее время, что научиться обеспечивать себя самостоятельно той, продукцией, которую мы в состоянии выпускать в России. Думаю, что наши усилия будут сфокусированы именно в этих направлениях.

— Нужны ли в связи с санкциями в отношении «Русала» дополнительные меры по защите внутреннего рынка от конкурирующей продукции?

— Внутренний рынок крайне важно защищать — от контрафактной или некачественной продукции, от примеров недобросовестной конкуренции. Подобные поставщики значительным образом искажают ситуацию на внутреннем рынке. Соответствующую работу по выравниванию конкурентных условий мы ведем на регулярной основе при поддержке соответствующих ведомств. Уверен, что действовать нужно исключительно рыночными инструментами. При выравнивании конкурентных условий на российском направлении мы видим положительный потенциал в развитии внутреннего рынка.

Кроме того, важным залогом успеха будет наличие современной нормативной базы, позволяющей применять алюминий даже там, где еще вчера это могло показаться фантастикой.

— Какие последствия для мировой алюминиевой отрасли вы видите? Как отразится ситуация с «Русалом» на мировых ценах на алюминий в ближайшей и среднесрочной перспективе? Возможен ли рост мирового дефицита алюминия? Что еще ожидать мировым потребителям алюминия и алюминиевой продукции?

— Про долгосрочные или даже среднесрочные перспективы сейчас говорить трудно, так как очень много факторов влияет на рынок, и ситуация постоянно меняется. Скорее всего, пока полного возврата к «досанкционным» ценам не будет. Сколько продлится волатильность — покажет время.

Мировой рынок алюминия дефицитен, и пока, очевидно, нет факторов, которые бы изменили это, а последние события только способствуют росту этого дефицита. Поставки российского алюминия в США продолжаются согласно временным лицензиям, выданным Минфином США . Как только они были опубликованы, биржевая цена на алюминий снизилась примерно на 7%. Срок действия разрешающей лицензии истекает 23 октября 2018 года, к чему приведут постоянно меняющаяся ситуация по истечении полугода сказать сложно.

Сама отрасль готова к дальнейшему развитию и, надеюсь, внешние, совершенно искусственные нерыночные вмешательства в нее — это временное недоразумение.