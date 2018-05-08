Siemens увольняет рабочих из-за санкций против РФ

Немецкий концерн Siemens , крупнейший в Европе производитель оборудования, объявил о достижении с профсоюзами соглашения о сокращении 7 тыс. рабочих мест.

"После тяжелых переговоров с центральным рабочим советом и профсоюзом IG Metall мы пришли к согласию по мерам экономии средств для подразделений "Производство энергии и газа" (Power and Gas, PG) и "Непрерывное производство и приводы" (Process Industries and Drives, PD)", — отмечается в сообщении компании.

Ранее компания планировала развивать машиностроительное направление в России , продавать турбины в больших объемах для модернизации российских электростанций, но с потерей рынка из-за санкций США ЕС теперь проведет реструктуризацию.

Концерн сокращает производства энерготурбин и продает предприятие по производству турбин в Лейпциге

Проекты Siemens в России В 2000 г. в Приморском районе Санкт-Петербурга была введена в эксплуатацию Северо-Западная ТЭЦ, работающая на высокоэффективном парогазовом оборудовании Siemens и имеющая повышенный КПД. В рамках крупного контракта компания осуществила поставки для этой станции газовых турбин, АСУ ТП и другого энергетического оборудования. Северо-Западная ТЭЦ — первая в России электростанция с парогазовым бинарным циклом.

В 2002 г. были осуществлены поставки оборудования по заказу ОАО "Газпром" для газопровода "Голубой поток". В этом же году Siemens подключил новую систему вентиляции Большого зала Московской консерватории. Еще один интересный факт: в 2002 году компания вновь вышла на объемы заказов, соответствующие уровню ее делового сотрудничества с дореволюционной Россией.

В 2003 г. компания Siemens поставила Институту медико-биологических проблем Российской академии наук двигатели для запуска центрифуги, используемой при подготовке космонавтов.

В 2004 г. Siemens оснастил вентиляционным оборудованием Лефортовский туннель, построенный для разгрузки автомобильных потоков на северо-востоке Москвы . Для оптимизации дорожного движения Siemens в разные годы реализовал такие проекты, как автоматизация системы управления движением на Невском проспекте в Санкт-Петербурге и на Третьем транспортом кольце в Москве.

В 2005-2006 гг. была заложена основа для долгосрочного партнерства между Siemens и ОАО "РЖД" на пути поэтапной реализации высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. Также происходит дальнейшее расширение присутствия компании в регионах России, в том числе и открытие региональных центров в Новосибирске , Ростове-на-Дону, Хабаровске Самаре . Тогда же компания модернизировала техническое оборудование на НТМК, а также начала реализацию проекта по автоматизации сортировочного центра "Почты России" в Санкт-Петербурге.

В 2007 г. Siemens осуществляет крупные поставки медицинской техники в рамках национального проекта "Здоровье" для государственных и частных клиник России. Кроме того, в 2007 г. было учреждено совместное предприятие компании с московским "Электрозаводом" по производству распределительных подстанций.

В 2008 г. началось сотрудничество с ОАО "Мосэнерго" по поставке 4 энергоблоков по 420 МВт. Компания осуществила поставку ОАО "РЖД" первого высокоскоростного поезда "Сапсан" серии Velaro RUS, обеспечила энергоснабжение и электрооборудование всех зданий завода "Фольксваген" в Калуге, а также провела строительство под ключ автоматизированной линии сборки и сварки. В этом же году Siemens получил заказ на реконструкцию и замену целого ряда оборудования для "Северстали" . Начиная с 1996 г. компания модернизирует старые и строит новые установки на НЛМК и других ведущих предприятиях отрасли.

Казани. В 2009 г. в Москве была введена созданная Siemens автоматизированная система управления дорожным движением Третьего транспортного кольца. Продолжается плодотворное сотрудничество с ОАО "РЖД" — заключено соглашение о разработке и производстве 54 электропоездов серии Desiro RUS, в том числе для Сочи

В этом же году компания Siemens договорилась с ЗАО "Группа Синара" об учреждении совместного предприятия по созданию в России серийного производства электровозов с асинхронным типом привода Siemens. ООО "Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область ) — совместное предприятие группы Синара и концерна Siemens AG, создано 1 июля 2010 г. Выпускает скоростные электрички.

Высокоскоростной электропоезд "Сапсан" производства Siemens совершил первый рейс между Москвой и Санкт-Петербургом стал началом новой эпохи в развитии железных дорог в стране.

С 2010 г. скоростные поезда "Сапсан" регулярно курсируют между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. 7 сентября 2011 г. ОАО "Российские железные дороги", группа "Синара" и Siemens подписали контракт на поставку 1200 вагонов электропоездов "Ласточка" (типа "Desiro RUS") для РЖД с 2015 по 2023 гг. Общая стоимость контракта составит более 2,1 млрд евро. Производство "Ласточек" организовано на заводе "Уральские локомотивы".