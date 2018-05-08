Польша, Венгрия и Словакия снизили закупки нефти из РФ на 10% с начала года — «Транснефть»

"Прокачка нефти по двум веткам нефтепровода «Дружба» уменьшилась за четыре месяца 2018 года на 225 тысяч тонн, до 15,75 миллиона тонн. Это произошло из-за уменьшения объема закупок рядом европейских стран. … По южной ветке «Дружбы» транзит просел примерно на 10%", — сказал Демин.

В частности, поставки в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» уменьшились до 1,206 миллиона тонн (снижение на 18,8%, или на 0,28 миллиона тонн); в Словакию — до 1,63 миллиона тонн (на 8%, или на 0,14 миллиона тонн), в Польшу — до 4,59 миллиона тонн (на 2,3%, или на 0,11 миллиона тонн).

"Уменьшение объема закупок произошло из-за того, что эти страны хотели бы получать нефть с сернистостью 1,5%, хотя в договоре прописано, что нефть должна быть с сернистостью не более 1,8%. В настоящее время на этом направлении сернистость нефти составляет 1,75%", — пояснил Демин.

В то же время он отметил, что экспорт по нефтепроводу «Дружба» вырос на четыре месяца 2018 года в Германию — до 7,123 миллиона тонн (на 4,3%, или 0,293 миллиона тонн). Экспорт в Чехию практически не изменился и составил 1,19 миллиона тонн нефти.