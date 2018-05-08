«Нам предлагается продать предприятие»: экс-директор требует миллионы с бюро, проектировавшего «Саммит» и «Европу»

Согласно информации на портале «Электронное правосудие», общая сумма требований составила около тридцати миллионов. Бывший директор «Екатеринбурггорпроекта» Александр Кислицин требует от компании более 8 миллионов рублей, бывший главный архитектор проектов Надежда Новичкова — 7,2 миллиона, другие истцы — от нескольких сотен тысяч до трех миллионов. Как пояснил корреспонденту «ФедералПресс» начальник отдела кадров «Екатеринбурггорпроекта» Владимир Гатин, разбирательства связаны с тем, что предприятие использует редкую организационно-правовую форму — ЗАО работников (ЗАОр).

«Форма ЗАО предполагает, что работник получает акции безвозмездно, проработав на предприятии два года. При увольнении он должен продать акции предприятию или другим акционерам, а предприятие обязано выкупить их по выкупной стоимости. Эта стоимость определяется исходя из суммы чистых активов по данным бухгалтерского учета», — рассказал Гатин.

При этом Кислицин и еще несколько бывших сотрудников считают, что цена акции должна определяться простым делением стоимости предприятия на общее количество акций. По мнению Гатина, такой подход неверен, «так как акционер владеет не долей в имуществе предприятия, а правом на участие в управлении и выплату дивидендов».

«Фактически нам предлагается продать предприятие, чтобы выплатить их долю. Это противоречит самой идее ЗАОр, по которой контроль должен оставаться в руках работников», — заявил он, назвав действия Кислицина злоупотреблением правом.

По оценке Гатина, истцам принадлежит около 20% акций предприятия. Его основным активом является здание на улице Шейнкмана.

Иски поданы в Арбитражный суд Свердловской области . Даты рассмотрений пока не назначены. В случае, если суд удовлетворит иски, предприятию придется распродавать имущество, так как свободных средств на такую сумму у компании нет.

Напомним, что, согласно официальному сайту «Екатеринбурггорпроекта», ему принадлежат проекты бизнес-центров «Саммит» и «Европа», жилого комплекса «Бажовский», Уральского музыкального колледжа и других заметных зданий.