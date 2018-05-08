Нижегородская таможня пополнила федеральный бюджет на 2,8 млрд рублей в апреле 2018 года

В апреле этого года Нижегородская таможня перечислила в федеральный бюджет 2 млрд 893 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Приволжского таможенного управления.

Отмечается, что среди апрельских пополнений бюджета 45,14 млн рублей составили таможенные платежи, взимаемые при экспорте и 2,805 млрд руб. при импорте товаров.

С начала года Нижегородская таможня внесла в федеральный бюджет 10,267 млрд рублей. Из них таможенные платежи за экспорт перечислены в размере 120,22 млн рублей. Также более 10 млрд рублей добавилось в казну за импорт товаров.