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Рубль плывет по течению, — Роман Блинов, эксперт компании «Международный финансовый центр»
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Рубль плывет по течению, — Роман Блинов, эксперт компании «Международный финансовый центр» 

Прайм 53 минуты назад
Фото: Прайм
Российская валюта продолжает плыть по течению, не предпринимая попыток сопротивления напору доллара, который развивает бычий ход на международной арене. Недавнее восстановление ожиданий относительно более агрессивного ужесточения монетарной политики Федрезерва и рост доходности трежерис отпугнули инвесторов с развивающихся рынков, и рубль не стал исключением.
Сейчас, когда повышение ставок в США снова вышло на первый план, рубль не в состоянии воспользоваться поддержкой со стороны нефти, хотя котировки торгуются вблизи долгосрочных максимумов. Впрочем, в сырьевом сегменте ситуация сложилась неоднозначная. Широко ожидается, что сегодня Трамп объявит свое решение по ядерной программе с Ираном и выйдет из сделки, возобновив санкции против Тегерана. После масштабного роста в апреле велика вероятность фиксации прибыли по длинным позициям, и это главный фактор риска для нашей валюты в краткосрочной перспективе.
Тем временем Минфин сообщил о рекордной закупке валюты. Начиная с 10 мая министерство купит валюту на 322 млрд рублей, что выше февральского рекорда. Это еще один довод в пользу ослабления рубля. При таких масштабных закупках в сочетании с крупными выплатами внешнего долга грядущий налоговый период, который в благоприятных условиях традиционно поддерживает рубль, может остаться практически незамеченным.
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