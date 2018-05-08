Credit Suisse советует инвесторам смотреть на рынок с оптимизмом

Investing.com — Credit Suisse (SIX:CSGN) полагает, что инвесторы должны быть более позитивными.

В заметке клиентам компания с Уолл-стрит заявила, что инвесторы «недооценивают потенциал роста рынка и завышают риски».

Credit Suisse отметила наличие множества положительных факторов для фондового рынка, включая рост корпоративных доходов в течение многих лет, сильную экономику и более привлекательные оценки стоимости компаний в результате 10%-й коррекции рынка.

Фирма прогнозирует рост ВВП в 2018 году на уровне 2,8%, а также закладывает целевой уровень для индекса S&P 500 на конец года в 3000 пунктов.