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Credit Suisse советует инвесторам смотреть на рынок с оптимизмом
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Credit Suisse советует инвесторам смотреть на рынок с оптимизмом 

Investing.com Россия 53 минуты назад
Investing.com — Credit Suisse (SIX:CSGN) полагает, что инвесторы должны быть более позитивными.
В заметке клиентам компания с Уолл-стрит заявила, что инвесторы «недооценивают потенциал роста рынка и завышают риски».
Credit Suisse отметила наличие множества положительных факторов для фондового рынка, включая рост корпоративных доходов в течение многих лет, сильную экономику и более привлекательные оценки стоимости компаний в результате 10%-й коррекции рынка.
Фирма прогнозирует рост ВВП в 2018 году на уровне 2,8%, а также закладывает целевой уровень для индекса S&P 500 на конец года в 3000 пунктов.
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