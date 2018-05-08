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«Дыра» в капитале Лайтбанка составила 328 млн рублей
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«Дыра» в капитале Лайтбанка составила 328 млн рублей 

Прайм 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Совокупная разница между величиной обязательств и активов лишившегося лицензии московского коммерческого банка "Лайт" (Лайтбанка) составила 327,725 миллиона рублей, следует из материалов Банка России.
Активы банка по результатам обследования составили 482,843 миллиона рублей, обязательства — 810,568 миллиона.
Банк России с 29 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Лайтбанка в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Как сообщал ЦБ, проблемы у Лайтбанка возникли в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля, а надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) Лайтбанка и наличие основания для осуществления мер для предупреждения несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 425-е место в банковской системе РФ.
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