ФЗВ начал производить дополнительные выплаты крымским вкладчикам

Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ) начал производить дополнительные компенсационные выплаты крымским вкладчикам украинских банков, работавших на полуострове до марта 2014 года, сообщается в «Вестнике Банка России».

«Автономная некоммерческая организация «Фонд защиты вкладчиков» (далее — Фонд) сообщает о начале дополнительных компенсационных выплат из средств одиннадцатого имущественного взноса Республики Крым и приобретении прав (требований) по вкладам в кредитных учреждениях, имевших на 16 марта 2014 г. лицензию Национального банка Украины и прекративших свою деятельность на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя на основании решений Банка России (далее — Банки)», — говорится в документе.

Отмечается, что выплаты будут производиться вкладчикам, которые заключат с фондом договоры уступки прав требований и размер вкладов которых в украинских банках превышал 700 тыс. руб. При этом размер выплат будет уменьшен на суммы, ранее выплаченные вкладчикам — в рамках предыдущих имущественных взносов республики в капитал фонда.

Общая сумма выплат составит 69,2 млн руб.

«Размер дополнительной компенсационной выплаты определяется путем распределения между имеющими право на эти выплаты вкладчиками суммы 69 222 491,53 руб. пропорционально доле имеющихся у вкладчика прав (требований) в совокупном размере прав (требований) вкладчиков к Банкам, превышающем 700 000 руб., с использованием единого коэффициента пропорциональности для расчета размера дополнительных компенсационных выплат, рассчитываемого как отношение суммы 69 222 491,53 руб. к общей сумме 3 608 909 417,13 руб. неудовлетворенных прав (требований) вкладчиков, превышающих 700 000 руб., и рассчитывается с округлением до копеек», — говорится в документе.