Валютные резервы Сянгана незначительно сократились в апреле

Сянган , 8 мая / Синьхуа / — По состоянию на конец апреля валютные резервы Специального административного района Сянган /САРС/ составили 426,8 млрд долл. США , что на 5,9 млрд долл. меньше, чем в конце предыдущего месяца. Такие данные опубликованы в понедельник Финансовым управлением САРС.

Совокупный объем валютных резервов оказался в восемь раз больше объема денежной массы, находящейся в обращении в САРС, и составил около 47 процентов от денежной массы М3 в сянганских долларах.

Валютные резервы надежно гарантируют финансовую стабильность в районе, и опасения в отношении повышения процентной ставки из-за оттока капитала необоснованны, отметил на днях глава ведомства Чэнь Дэлинь. -0-