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Валютные резервы Сянгана незначительно сократились в апреле
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Валютные резервы Сянгана незначительно сократились в апреле 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сянган, 8 мая /Синьхуа/ — По состоянию на конец апреля валютные резервы Специального административного района Сянган /САРС/ составили 426,8 млрд долл. США, что на 5,9 млрд долл. меньше, чем в конце предыдущего месяца. Такие данные опубликованы в понедельник Финансовым управлением САРС.
Совокупный объем валютных резервов оказался в восемь раз больше объема денежной массы, находящейся в обращении в САРС, и составил около 47 процентов от денежной массы М3 в сянганских долларах.
Валютные резервы надежно гарантируют финансовую стабильность в районе, и опасения в отношении повышения процентной ставки из-за оттока капитала необоснованны, отметил на днях глава ведомства Чэнь Дэлинь. -0-
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