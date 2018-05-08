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Почта Банк задерживает переводы между счетами внутри банка
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Почта Банк задерживает переводы между счетами внутри банка 

Ростовские Вести 1 час назад
Клиенты ПАО «Почта Банк» пожаловались на работу системы денежных переводов внутри банка. Как рассказал один из клиентов банка, чтобы перевести деньги между счетами «Почта Банка» через интернет банк нужно прождать весь день. И только когда позвонит сотрудник банка и узнает цель перевода операция будет обработана. Вся эта работа все больше напоминает "Почту России", когда письма не доходит до адресата месяцами. Также клиенты «Почта Банка» возмущены «невозвратными» страховыми услугами, которые им навязывают специалисты при оформления кредита. При этом о самой услуге можно узнать только лишь при подписании документов. Банк и другие кредитные организации группы ВТБ используя лазейку подключают заемщиков к коллективному страхованию. По закону вернуть за такую услугу деньги нельзя.
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