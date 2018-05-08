Чистая прибыль Челябинвестбанка в 2017 году составила 590,1 млн рублей

Чистая прибыль Челябинвестбанка по итогам 2017 года составила590,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«В 2017 году Челябинвестбанк сохранил положительную динамику по большинству направлений деятельности. Собственные средства на 1 января 2018 года составили 7,3 миллиарда рублей. Общий объем активов банка — 45,7 миллиарда рублей», — отмечается в релизе.

Собрание акционеров банка утвердило дивиденды за 2017 год по обыкновенным именным бездокументарным акциям — семь копеек на одну акцию, по привилегированным именным бездокументарным акциям — 12 копеек на одну акцию. На выплату дивидендов направлено 24% чистой прибыли, в резервный фонд — 15%, и 61% прибыли направлено на развитие банка, заключили в пресс-службе.