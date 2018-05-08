Канадская Rusoro просит арестовать активы американского подразделения PDVSA 

ТАСС, 8 мая. Канадская золотодобывающая компания Rusoro Mining обратилась в США в суд с требованием арестовать активы компании Citgo — американского подразделения венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.
По его данным, соответствующий иск был подан в понедельник.
Как отмечает Reuters, в 2016 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров признал, что Венесуэла незаконно присвоила золотодобывающие активы Rusoro Mining, и обязал республику выплатить компании $1,2 млрд Однако средства так и не были выплачены.
Citgo Petroleumу управляет нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), трубопроводами и терминалами в США. "Роснефть" в ноябре 2016 года получила залоговые права на 49,9% акций Citgo в качестве обеспечения по кредиту на $1,5 млрд, выданному Венесуэле в том же году. Если PDVSA допустит дефолт по обязательствам, «Роснефть» может получить контроль над Citgo, которой в США принадлежат три НПЗ, а также трубопроводы, терминалы для хранения нефтепродуктов и сеть АЗС.