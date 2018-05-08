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Портфель средств юрлиц в алтайском РСХБ превысил 11 млрд рублей
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Портфель средств юрлиц в алтайском РСХБ превысил 11 млрд рублей 

АиФ — Алтай 1 час назад
С начала 2018 года Алтайский филиал Россельхозбанка увеличил объем привлеченных средств юридических лиц на 17,6% — до 11 млрд рублей. При этом срочный депозитный портфель клиентов — юридических лиц составил более 9,3 млрд рублей, на расчетных счетах размещено более 1,69 млрд рублей.
Наибольший интерес к сотрудничеству с Банком в текущем году демонстрируют компании крупного бизнеса региона. Объем депозитного портфеля данной категории клиентов с начала года по данным на 04 мая 2018 года увеличился на 36,6%, превысив 6,4 млрд рублей.
«Большой приток средств юрлиц в филиале происходит благодаря расширенной продуктовой линейке в части структурных депозитов, гибким срокам размещения, рыночным процентным ставкам и возможностью выбора периодичности выплаты процентов. Кроме того, при установлении процентных ставок в Банке применяется индивидуальный подход к каждому вкладчику», — подчеркнул заместитель директора Алтайского филиала Владимир Богданов.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
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