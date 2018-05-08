Портфель средств юрлиц в алтайском РСХБ превысил 11 млрд рублей

С начала 2018 года Алтайский филиал Россельхозбанка увеличил объем привлеченных средств юридических лиц на 17,6% — до 11 млрд рублей. При этом срочный депозитный портфель клиентов — юридических лиц составил более 9,3 млрд рублей, на расчетных счетах размещено более 1,69 млрд рублей.

Наибольший интерес к сотрудничеству с Банком в текущем году демонстрируют компании крупного бизнеса региона. Объем депозитного портфеля данной категории клиентов с начала года по данным на 04 мая 2018 года увеличился на 36,6%, превысив 6,4 млрд рублей.

«Большой приток средств юрлиц в филиале происходит благодаря расширенной продуктовой линейке в части структурных депозитов, гибким срокам размещения, рыночным процентным ставкам и возможностью выбора периодичности выплаты процентов. Кроме того, при установлении процентных ставок в Банке применяется индивидуальный подход к каждому вкладчику», — подчеркнул заместитель директора Алтайского филиала Владимир Богданов