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15 млрд рублей достиг кредитно-документарный портфель ВТБ в Алтайском крае
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15 млрд рублей достиг кредитно-документарный портфель ВТБ в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 37 минут назад
По итогам работы в I квартале 2018 года кредитно-документарный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Алтайском крае превысил 15 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33%. Наилучшая динамика отмечена в кредитном портфеле среднего бизнеса (+ 37%), в части документарного бизнеса трехкратное увеличение продемонстрировал портфель гарантий малого и среднего бизнеса — до 1,8 млрд рублей.
По словам руководителя корпоративного бизнеса ВТБ в Алтайском крае Сергее Сопова, наибольшим спросом среди алтайских компаний пользовались безотзывные банковские гарантии надлежащего использования федеральных специальных марок, гарантии авансового платежа акциза, гарантии исполнения контракта, а также гарантии в пользу федеральной таможенной службы, заключаемые по поручению компаний строительной сферы, деревообработки, производителей алкогольной продукции.
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