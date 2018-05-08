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Shell продаст свою долю в Canadian Natural Resources за $3,3 млрд
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Shell продаст свою долю в Canadian Natural Resources за $3,3 млрд 

Прайм 1 час назад
Англо-голландская Royal Dutch Shell продаст всю свою долю в крупнейшем независимом производителе нефти Канады, Canadian Natural Resources, за 3,3 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
Shell Gas B. V., дочерняя компания Shell, заключила соглашение с Goldman Sachs, RBC Capital Markets, Scotiabank и TD Securities о продаже 97,6 миллиона акций Canadian Natural. «В результате общая сумма доналоговых поступлений составит приблизительно 3,3 миллиарда долларов», — сообщается в релизе.
Компания отмечает, что вырученные средства будут использованы для сокращения чистого долга. Ожидается, что продажа завершится 9 мая 2018 года.
Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах мира. В компании работает около 92 тысяч человек.
Canadian Natural Resources — канадский независимый производитель нефти и природного газа. Штаб-квартира расположена в Калгари.
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