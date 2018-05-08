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Банк «Возрождение» улучшил условия по рефинансированию потребительских кредитов
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Банк «Возрождение» улучшил условия по рефинансированию потребительских кредитов 

РИАМО 56 минут назад
Фото: РИАМО
Банк «Возрождение» со вторника в рамках специального предложения снижает процентные ставки по рефинансированию потребительских кредитов сторонних банков, говорится в сообщении пресс-службы банка.
«Снижение процентной ставки в рамках акции по сравнению с действующими условиями Банка может составить до 4%. Кроме этого, процентная ставка не зависит от заключения заемщиком договоров страхования, никаких дополнительных комиссий по продукту не предусмотрено. Предложение действует при сумме от 500 тысяч до 3 миллионов рублей и сроке кредитования от 1 до 7 лет. Специальная акция продлится до 31 мая 2018 года», — говорится в сообщении.
Добросовестным клиентам, которые на протяжении 12 месяцев обеспечат погашение вновь выданного кредита без просрочек, банк готов предложить снизить процентную ставку еще на 0,5 процентных пункта. При этом комиссии за досрочное погашение кредита не взимаются.
Рефинансируемые кредиты должны соответствовать следующим обязательным условиям: с даты выдачи потребительского кредита должно пройти более 3 месяцев, и срок до его окончания должен составлять также более 3 месяцев. Важным условием является отсутствие текущей просроченной задолженности и просроченной задолженности сроком более 30 календарных дней.
Получить подробную информацию о рефинансировании кредитов можно в любом офисе банка «Возрождение» или по телефону: 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).
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