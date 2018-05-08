E.ON ожидает одобрения Еврокомиссией сделки по продаже доли в Uniper в ближайшие месяцы

Немецкий энергетический концерн E.ON рассчитывает получить одобрение Еврокомиссии на осуществление сделки по продаже финскому энергетическому концерну Fortum доли в Uniper в ближайшие месяцы, говорится в материалах немецкой компании.

«Положительное решение, принятое 28 апреля российской правительственной комиссией по иностранным инвестициям, является еще одним важным условием для приобретения Fortum 46,65-процентной доли E.ON в Uniper. Мы уверены, что Европейская комиссия и антимонопольный орган России вынесут их одобрения в ближайшие месяцы, так что E.ON и Fortum смогут завершить сделку в соответствии с планом», — отмечает E.ON.

В конце сентября 2017 года финская энергетическая компания Fortum и немецкий энергетический концерн E.ON подписали соглашение о продаже доли E.ON энергетической компании Uniper за €3,76 млрд В соответствии с соглашением, E.ON объявит о публичном размещении 46,65% акций Uniper в начале 2018 года, а Fortum приобретет этот пакет. Сделка должна быть одобрена регулирующими органами.

Fortum рассчитывает закрыть сделку по покупке доли в немецкой Uniper в середине 2018 года.

28 апреля 2018 года правительственная комиссия России по иностранным инвестициям [одобрила] (https://rns.online/energy/Pravkomissiya-odobrila-priobretenie-Fortum-47-aktsii-YUnipro-2018-04-28/) приобретение структурой финского концерна Fortum 47% акций энергетической компании «Юнипро».