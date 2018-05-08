Ещё
ВТБ Лизинг передал предпринимателям более 5 тысяч автомобилей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВТБ Лизинг передал предпринимателям более 5 тысяч автомобилей 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
В первом квартале 2018 года компании и индивидуальные предприниматели получили от ВТБ Лизинг 5,3 тысяч автомобилей. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Четверть сделок была реализована в рамках льготной программы Минпромторга РФ.
Большая часть сделок заключена на передачу легковых и грузовых автомобилей — их доли составили 53% и 41% соответственно. Доля автобусов и прочей техники — 6%. Наиболее популярными марками стали Lada, ГАЗ, Kia, УАЗ, Ford, Renault, Volkswagen, Nissan и Toyota.
По итогам первого квартала в портфеле компании по направлению «автолизинг» находилось более 48 тысяч транспортных средств.
«Предприятия малого и среднего бизнеса сегодня активно пользуются лизинговыми программами. Для компаний этого сегмента лизинг все чаще становится основным механизмом обновления своих производственных фондов. Во многом этому способствует простота оформления договора, а также наличие льготных и специальных программ. Как правило, предприниматели оформляют автомобили в лизинг на срок до 3 лет, но мы предлагаем и более длинные сделки — на 4-5 лет», — прокомментировал заместитель генерального директора ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.
АиФ Казань: последние новости
СМИ: долги Роберта Мусина выросли в 100 раз - до 1,5 млрд рублей ВТБ Капитал стал лауреатом премии «Лучшие сделки 2018 года» Компания ВТБ Страхование жизни запустила программу «Барьерный рост»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана186
На «Евровидении» произошло ЧП71
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится251
Астролог предсказал победу Путина и пожалел85
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»460
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение