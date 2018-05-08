Газпромбанк увеличил долю в золотодобывающем «Васильевском руднике»

Газпромбанк увеличил долю принадлежащих ему акций в золотодобывающем АО «Васильевский рудник» до 76,5% с 62,5%, следует из сообщения банка.

Таким образом, в прямом распоряжении Газпромбанка находятся 34% акций (ранее 19,99%) «Васильевского рудника» и 42,5% — в косвенном.

Как сообщалось, «Васильевский рудник» к концу 2018 года намерен увеличить мощность золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) на одноименном месторождении в 1,5 раза до 600 тысяч тонн руды в год. После реконструкции рудник сможет извлекать до 2 тонн золота в год. По итогам 2017 года предприятие произвело более 1,4 тонны золота, что соответствует уровню 2016 года.

Инвестиции в расширение ЗИФ оцениваются в 1 миллиард рублей, фабрика располагается в 5 километрах от поселка Партизанск на месторождении рудного золота Васильевское.

ЗАО «Васильевский рудник» создано британской компанией Angara Mining в 2005 году для освоения одноименного месторождения. Осенью 2010 года Газпромбанк приобрел 19,99% акций предприятия, тогда же Angara Mining вошла в группу Газпромбанк.

"Васильевский рудник" имеет лицензии на добычу золота на месторождениях Васильевское, Николаевское, Герфед, Ильинское/Нижне-Таловское и Архангельское, расположенных в Партизанском рудном узле. Компания также имеет лицензию на геологоразведочные работы в соседней Васильевско-Удерейской зоне, где ранее было обнаружено крупное месторождение золота, которое можно отрабатывать открытым способом.