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Эксперт рассказал, когда цены на бензин перестанут расти
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Эксперт рассказал, когда цены на бензин перестанут расти 

Свободная пресса 37 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Рост цен на бензин в России будет продолжаться до тех пор, пока не изменится конъюнктура внешних рынков. Об этом заявил в интервью НСН аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев.
По его словам, стремительный рост стоимости бензина на рынке можно остановить за счет снижения акцизов на топливо, но Минфин вряд ли пойдет на такой шаг.
«В июле еще предстоит увеличение акцизов. Если мы уберем акцизную составляющую, то это поможет розничному рынку, цены будут ниже. Но Минфин на это не пойдет. Это означает сокращение поступлений в бюджет, от этого будут страдать, прежде всего, региональные бюджеты. Поэтому, скорее всего, мы будем отмечать плавное увеличение цен на заправках каждую неделю, которое будет фиксировать Росстат», — рассказал эксперт.
Гордеев пояснил, что конъюнктура внешних рынков сложилась таким образом, что «в среднем на 5-8 тысяч рублей за тонну выгоднее вывозить бензин на внешние рынки», чем реализовать его внутри страны. «Поэтому компании с начала года наращивали экспортные поставки за счет внутреннего рынка, предложение сократилось и это подстегнуло цены вверх. Кроме того, даже сейчас внутренние цены на достигли экспортных. По-прежнему выгоднее вывозить на внешние рынки, чем реализовывать внутри», — отметил он.
Согласно данным Росстата, потребительские цены на бензин в России в последнюю неделю апреля выросли на 0,4 процента. Предыдущие две недели цены также росли на 0,4 процента.
Потребительские цены на бензин в РФ в прошлом году выросли на 7,3 процента. В свою очередь президент Владимир Путин объяснил общественности, что цены на бензин приходится держать на высоком уровне, чтобы все топливо не вывезли за границу.
Новости экономики: Ситуация вышла из-под контроля — эксперт о росте цен на бензин
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