Аналитик рассказал, как вернуть дешевый бензин на заправки

Росстат зафиксировал в апреле рекордные темпы роста цен на бензин с начала 2018 года. Так, стоимость бензина А-92 увеличилась на 0,6 рубля и составила 38,65 рубля за литр топлива, а бензин А-95 в апреле подорожал в 20 раз быстрее, чем за январь-март, и сейчас стоит 41,65 рубля, пишут «Ведомости» . Цена на топливо на автозаправках при этом растет почти вдвое быстрее, чем в среднем по России

В эфире НСН аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев рассказал, что стремительный рост стоимости бензина на розничном рынке можно остановить за счет снижения акцизов на топливо, но Минфин вряд ли пойдет на такой шаг.

Депутат: Цены на бензин растут из-за излишка заправок «Рост цен будет продолжаться до тех пор, пока не изменится конъюнктура внешних рынков. В оптовом сегменте мы уже перешагнули психологическую отметку 50 тыс. рублей за тонну. Это абсолютный рекорд. То этого цены на нефть не были так высоки, как в этом году. В июле еще предстоит увеличение акцизов. Если мы уберем акцизную составляющую, то это поможет розничному рынку, цены будут ниже. Но Минфин на это не пойдет. Это означает сокращение поступлений в бюджет, от этого будут страдать, прежде всего, региональные бюджеты. Поэтому, скорее всего, мы будем отмечать плавное увеличение цен на заправках каждую неделю, которое будет фиксировать Росстат», — отметил эксперт.

Гордеев пояснил, что конъюнктура внешних рынков сложилась таким образом, что вывозить топливо из страны стало намного выгоднее, чем реализовать его внутри страны.

«В среднем на 5-8 тыс. рублей за тонну выгоднее вывозить бензин на внешние рынки. У дизеля доходность меньше — около 3 тыс. рублей с тонны по сравнению с внутренним рынком. Поэтому компании с начала года наращивали экспортные поставки за счет внутреннего рынка, предложение сократилось и это подстегнуло цены вверх. Кроме того, предложение снижалось в марте-апреле в виду проведения плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Кроме того, даже сейчас внутренние цены на достигли экспортных. По-прежнему выгоднее вывозить на внешние рынки, чем реализовывать внутри. Еще в ноябре ФАС рекомендовал нефтяным компаниям отдавать предпочтение внутреннему рынку, сократить экспортные поставки. Но соблазн велик, поэтому они не послушались и продолжали экспортировать топливо, сокращая предложение на внутреннем рынке», — рассказал собеседник НСН.