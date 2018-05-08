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Чистая прибыль Uniper в I квартале снизилась в 6,4 раза — до €114 млн
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Чистая прибыль Uniper в I квартале снизилась в 6,4 раза — до €114 млн 

Rambler News Service 36 минут назад
Чистая прибыль немецкой энергетической компании Uniper снизилась в январе—марте 2018 года в 6,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до €114 млн, следует из отчетности компании.
Выручка в I квартале сократилась на 5,5% — до €21,025 млрд
Прибыль до налогообложения снизилась в 7,6 раза и составила €125 млн  Чистый долг компании с начала года увеличился на 6,6% — с €2,445 млрд по состоянию на 31 декабря 2017 года до €2,606 млрд по состоянию на 31 марта 2018 года.
Uniper является дочерней компанией E.ON по производству электроэнергии, а также глобальной энергетической торговле.
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