Чистая прибыль Uniper в I квартале снизилась в 6,4 раза — до €114 млн

Чистая прибыль немецкой энергетической компании Uniper снизилась в январе—марте 2018 года в 6,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до €114 млн, следует из отчетности компании.

Выручка в I квартале сократилась на 5,5% — до €21,025 млрд

Прибыль до налогообложения снизилась в 7,6 раза и составила €125 млн Чистый долг компании с начала года увеличился на 6,6% — с €2,445 млрд по состоянию на 31 декабря 2017 года до €2,606 млрд по состоянию на 31 марта 2018 года.

Uniper является дочерней компанией E.ON по производству электроэнергии, а также глобальной энергетической торговле.