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Reuters: Comcast хочет перекупить Fox у Disney
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Reuters: Comcast хочет перекупить Fox у Disney 

DTF.RU 45 минут назад
Фото: DTF.RU
Права на героев Marvel могут не достаться «Дисней».
Агентство Reuters сообщило со ссылкой на три источника, что крупнейший кабельный оператор Comcast планирует перекупить Fox у компании Disney. Для этого руководство запросило у инвесторов 60 миллиардов долларов.
В ноябре 2017 года Comcast уже пытался приобрести медиахолдинг за 64 миллиарда долларов, однако в итоге руководство Fox заключило сделку с Disney. В декабре компании сообщили, что цена составила 52 миллиарда долларов. Какую сумму планирует предложить Comcast во второй раз, пока неизвестно.
Disney и Fox должны закрыть сделку до конца 2021 года. В неё входят кинокомпания 20th Century Fox, а также кабельные сети National Geographic, Sky и FX. Кроме того, в случае завершения сделки, Disney получит права на ряд супергероев Marvel, которых гипотетически можно ввести в киновселенную MCU. Среди персонажей Люди Икс, Фантастическая четвёрка и Дэдпул.
#деньги #disney #fox
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