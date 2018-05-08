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Когда в КБР начнется строительство нового горно-обогатительного комбината?
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Когда в КБР начнется строительство нового горно-обогатительного комбината? 

АиФ Ставрополье 31 минуту назад
Фото: АиФ Ставрополье
Как рассказали в пресс-службе правительства Кабардино-Балкарии, возводить новый ГОК в Тырныаузе начнут нескоро.
Строить его будет одно из дочерних предприятий госкорпорации «Ростех». «Лицензия на разработку вольфрамо-молибденового месторождения обошлась этой организации в один миллиард рублей, — уточнили в республиканском министерстве промышленности и торговли. — Сейчас компания оформляет необходимые документы, затем начнётся работа над проектом комбината. И только к концу 2019 года приступят к строительству нового ГОКа».
Как мы уже сообщали, в начале нулевых комбинат в Тырныаузе прекратил свою работу. Власти Кабардино-Балкарии долго не могли найти желающих построить новое предприятие по добыче вольфрама и молибдена.
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