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На московские дороги выделят 430 млрд рублей
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На московские дороги выделят 430 млрд рублей 

News.ru 32 минуты назад
На строительство дорог в Москве будет выделено 431,45 миллиарда рублей. Произойдёт это в течение трёх ближайших лет — до 2020 года. Об этом заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.
«Адресной инвестиционной программой города на дорожное строительство предусмотрено выделение 161,7 млрд рублей в этом году, в 2019 году — 134,8 млрд рублей и в 2020 году — 134,8 млрд рублей», — цитирует его «Интерфакс».
Бочкарев отметил, что больше всего внимания будет уделено строительству хордовых магистралей. Позже приоритетом станет строительство дорог районного назначения.
По словам главы департамента, благодаря такому финансированию станет возможным строительство около 100 километров дорог каждый год.
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