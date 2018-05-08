На московские дороги потратят 430 миллиардов рублей

До конца 2020 года на строительство дорог в Москве будет выделено 431,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев в интервью «Интерфаксу».

В этом году на дороги Москвы выделят 161,7 миллиардов рублей, в 2019 году — 134,8 миллиардов, и в 2020 году — 134,8 миллиардов. По словам Бочкарева, такое финансирование позволит строить в столице ежегодно порядка 100 километров дорог.

«Только в этом году, в границах старой Москвы планируется ввести в эксплуатацию около 94,5 километров дорог, 26 тоннелей, эстакад и мостов, а также 15 пешеходных переходов», — отметил он.

Бочкарев подчеркнул, что основные усилия сконцентрированы на строительстве хордовых магистралей. «Впоследствии, на следующем этапе, нашим приоритетом станет строительство дорог так называемого районного значения. Их запуск позволит „развести“ потоки транспорта и будет способствовать улучшению транспортной ситуации в городе», — добавил он.

Глава департамента напомнил, что за последние семь лет в городе построено почти 700 километров дорог.