Нижегородпассажиравтотранс направит 10,6 млн рублей на поставку запчастей для автобусов

Запчасти для автобусов марок ЛиАЗ и МАЗ закупят за 10,6 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно документам госзакупки, начальная (максимальная) цена контракта на поставку запчастей для автобусов МП «Нижегородпассажиравтотранс» составила 19,8 млн рублей. Победителем электронного аукциона стало ООО «Старкавто», запросившее за свои услуги 10,6 млн рублей.

Поставщик обязан предоставить запасные детали для автобусов ЛиАЗ и МАЗ в течение 3 рабочих дней с момента получения контракта.

Справка

По информации Seldom.basis, ООО «Старкавто» зарегистрировано в 2015 году в Нижнем Новгороде. Уставной капитал 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — Торговля автотранспортными средствами. В реестр недобросовестных поставщиков компания не включалась.

Значительную долю в выручке компании составляют госконтракты. Компания дважды выигрывала конкурсы «Нижегородпассажиравтотранса»: 28 сентября 2016 году был заключен контракт на 20 млн рублей, 22 ноября 2016 года — на 30 млн рублей.

Генеральный директор и единственный учредитель — Алена Сергеевна Старкова.