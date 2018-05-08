Государство, олигархи, американцы. Кому могут отойти акции Олега Дерипаски

Один: назад в государство

«Если оценивать самого вероятного покупателя на пакет акций Олега Дерипаски, то я на первое место поставлю правительство России , — делится промышленный эксперт Леонид Хазанов . — Хотим мы или нет, но «Русалу» надо помогать, потому что он управляет большим количеством заводов, расположенных в разных частях страны. Зачастую эти предприятия — ключевые в своих регионах, и от их работы зависит выживание целых городов».

Вторым по вероятности претендентом на пакет в «Русале», по мнению Леонида Хазанова, может стать крупная госкомпания, например, госкорпорация Ростех. «С точки зрения долгосрочных инвестиций Ростеху это может быть даже выгодно, ведь санкции рано или поздно снимут», — отмечает он.

Еще до включения «Русала» в санкционный список США в СМИ промелькнула информация об имеющемся интересе Ростеха к пакету Олега Дерипаски. Госкорпорация хоть и не имеет алюминиевых активов, но активно развивает производство редкоземельных металлов, добывает золото. Почему бы не попробовать и цветные металлы?

«Не исключено, что доля в «Русале» заинтересует кого-то из госкорпораций, например, Ростех, — соглашается старший аналитик Альпари Роман Ткачук . — Но для Ростеха алюминиевый бизнес — не профильный, а гарантий сбыта алюминия в текущий момент никто не даст». По мнению эксперта, вероятность покупки доли Дерипаски Ростехом равняется 3 по 10-бальной шкале.

Леонид Хазин считает, что Алишеру Усманову, владеющему «Металлоинвестом» , пакет «Русала» может быть интересен, а вот « Норильскому никелю » и соответственно Владимиру Потанину — вряд ли. «Ренова» Вексельберга — сама под санкциями, компании черной металлургии это тоже вряд ли заинтересует, зачем им акции токсичной компании? — размышляет эксперт. — Возможно заинтересуется Роман Абрамович, а вот Михаил Прохоров — скорее нет, месяца два назад он как раз собирался продать свой пакет «Русала», не думаю, что он станет покупать новые акции».

Роман Ткачук уверен: шансы, что пакет «Русала» заинтересует кого-то из российских олигархов — невелики. «У большинства из них сейчас нет средств для столь масштабной покупки. Кроме того, вхождение в капитал „Русала“ — это дополнительный риск попасть в санкционные списки Минфина США . Владимир Потанин может предложить „Русалу“ выкуп его доли в ГМК „Норильский Никель“, но вряд ли Олег Дерипаска на это пойдет», — считает эксперт.

Четыре: американцы?

Самым невероятным из возможных раскладов Роман Ткачук считает продажу пакета алюминиевой компании иностранному инвестору. Он оценивает шансы в 1 из 10, отмечая, что в текущий момент подобная сделка не получит одобрение российских властей.

Между тем, последнее время в капиталы крупных российских компаний активно вливаются зарубежные финансы. Чаще всего речь идет об инвестициях из Азиатского региона, например, Китая , Индии. А вот Леонид Хазин считает, что если у «Русала» и появится иностранный инвестор, то с той стороны, откуда и не ждали. «Идея слегка фантастическая, но тем не менее США могут предложить в качестве потенциального покупателя корпорацию Alcoa — это один из крупнейших производителей первичного алюминия в мире и прямой конкурент Русала на американском рынке. Alcoa вполне может договориться с правительством США о такой сделке», — считает эксперт.

Алексей Мордашов. Фото: Kremlin.ru Пять: «Темная лошадка»

В российской действительности, где порой миллиардные тендеры выигрывают компании с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, купить пакет крупнейшего производителя алюминия может и совсем неожиданный игрок. «Это может быть какая-то неизвестная компания, которая будет выступать в интересах кого-то из тех же российских олигархов. Здесь нет ничего противозаконного, а найти корни — кто за этой компанией стоит, будет довольно сложно», — полагает Леонид Хазанов.

Теймураз Вашакмадзе считает, что теоретически акции можно продать и топ-менеджменту компании. Однако это возможно только за счет кредитных средств, а у «Русала» настолько большая долговая нагрузка, что банки вряд ли профинансируют такую покупку.

Владимир Лисин. Фото: Kremlin.ru Шесть: Алюминиевые банки

Роман Ткачук считает наиболее вероятным сценарием — вхождение в капитал «Русала» российских государственных банков. «Большая часть из 8,5 млрд долларов долга „Русала“ приходится на Сбербанк ВТБ . Компания может договориться с кредиторами, что часть долга будет конвертирована в акции. В дальнейшем банки, скорее всего, попытаются найти покупателей на долю в „Русале“, — уверен эксперт.

»Госбанки — кредиторы первой линии, они сейчас «Русал» могут и так забрать, — делится финансовый аналитик Степан Демура. — Можно, конечно, перевести долг в акции, но станут ли банки это делать? В Русале есть один очень токсичный товарищ, и рискнут ли они стать совладельцем компании с этим товарищем? С другой стороны у государственных банков, по сути, нет выхода, особенно у Сбербанка, который по уши завяз на кредиты «Русала».