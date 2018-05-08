Государство, олигархи, американцы. Кому могут отойти акции Олега Дерипаски 

Один: назад в государство
В конце апреля министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что покупка государством доли в компании «Русал» возможна, а глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев отметил, что если это произойдет, то выкупать долю Олега Дерипаски нужно по рыночной цене. Государство, пожалуй, самая заинтересованна сторона в разрешении ситуации с «Русалом», за которым стоит целый ряд крупных предприятий, в том числе градообразующих.
«Если оценивать самого вероятного покупателя на пакет акций Олега Дерипаски, то я на первое место поставлю правительство России, — делится промышленный эксперт Леонид Хазанов. — Хотим мы или нет, но «Русалу» надо помогать, потому что он управляет большим количеством заводов, расположенных в разных частях страны. Зачастую эти предприятия — ключевые в своих регионах, и от их работы зависит выживание целых городов».
Сергей Чемезов. Фото: Council.gov.ru Два: Ростех
Вторым по вероятности претендентом на пакет в «Русале», по мнению Леонида Хазанова, может стать крупная госкомпания, например, госкорпорация Ростех. «С точки зрения долгосрочных инвестиций Ростеху это может быть даже выгодно, ведь санкции рано или поздно снимут», — отмечает он.
Еще до включения «Русала» в санкционный список США в СМИ промелькнула информация об имеющемся интересе Ростеха к пакету Олега Дерипаски. Госкорпорация хоть и не имеет алюминиевых активов, но активно развивает производство редкоземельных металлов, добывает золото. Почему бы не попробовать и цветные металлы?
«Не исключено, что доля в «Русале» заинтересует кого-то из госкорпораций, например, Ростех, — соглашается старший аналитик Альпари Роман Ткачук. — Но для Ростеха алюминиевый бизнес — не профильный, а гарантий сбыта алюминия в текущий момент никто не даст». По мнению эксперта, вероятность покупки доли Дерипаски Ростехом равняется 3 по 10-бальной шкале.
Алишер Усманов. Фото: Kremli.ru Три: Мультимиллионеры высокой социальной ответственности
Помимо госструктур, логичным претендентом на акции Олега Дерипаски может выступить кто-то из российских олигархов. Доцент института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Теймураз Вашакмадзе считает, что круг возможных претендентов довольно ограничен. «Из российских крупных бизнесменов в покупке пакета акций „Русала“ могут быть заинтересованы те, у кого бизнес так или иначе связан с металлом. Например, Михаил Прохоров, Владимир Потанин, Алишер Усманов, Алексей Мордашов, Владимир Лисин и, пожалуй, Роман Абрамович», — перечислил эксперт.
Леонид Хазин считает, что Алишеру Усманову, владеющему «Металлоинвестом», пакет «Русала» может быть интересен, а вот «Норильскому никелю» и соответственно Владимиру Потанину — вряд ли. «Ренова» Вексельберга — сама под санкциями, компании черной металлургии это тоже вряд ли заинтересует, зачем им акции токсичной компании? — размышляет эксперт. — Возможно заинтересуется Роман Абрамович, а вот Михаил Прохоров — скорее нет, месяца два назад он как раз собирался продать свой пакет «Русала», не думаю, что он станет покупать новые акции».
Роман Ткачук уверен: шансы, что пакет «Русала» заинтересует кого-то из российских олигархов — невелики. «У большинства из них сейчас нет средств для столь масштабной покупки. Кроме того, вхождение в капитал „Русала“ — это дополнительный риск попасть в санкционные списки Минфина США. Владимир Потанин может предложить „Русалу“ выкуп его доли в ГМК „Норильский Никель“, но вряд ли Олег Дерипаска на это пойдет», — считает эксперт.
Роман Абрамович. Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Четыре: американцы?
Самым невероятным из возможных раскладов Роман Ткачук считает продажу пакета алюминиевой компании иностранному инвестору. Он оценивает шансы в 1 из 10, отмечая, что в текущий момент подобная сделка не получит одобрение российских властей.
Между тем, последнее время в капиталы крупных российских компаний активно вливаются зарубежные финансы. Чаще всего речь идет об инвестициях из Азиатского региона, например, Китая, Индии. А вот Леонид Хазин считает, что если у «Русала» и появится иностранный инвестор, то с той стороны, откуда и не ждали. «Идея слегка фантастическая, но тем не менее США могут предложить в качестве потенциального покупателя корпорацию Alcoa — это один из крупнейших производителей первичного алюминия в мире и прямой конкурент Русала на американском рынке. Alcoa вполне может договориться с правительством США о такой сделке», — считает эксперт.
Алексей Мордашов. Фото: Kremlin.ru Пять: «Темная лошадка»
В российской действительности, где порой миллиардные тендеры выигрывают компании с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, купить пакет крупнейшего производителя алюминия может и совсем неожиданный игрок. «Это может быть какая-то неизвестная компания, которая будет выступать в интересах кого-то из тех же российских олигархов. Здесь нет ничего противозаконного, а найти корни — кто за этой компанией стоит, будет довольно сложно», — полагает Леонид Хазанов.
Теймураз Вашакмадзе считает, что теоретически акции можно продать и топ-менеджменту компании. Однако это возможно только за счет кредитных средств, а у «Русала» настолько большая долговая нагрузка, что банки вряд ли профинансируют такую покупку.
Владимир Лисин. Фото: Kremlin.ru Шесть: Алюминиевые банки
Роман Ткачук считает наиболее вероятным сценарием — вхождение в капитал «Русала» российских государственных банков. «Большая часть из 8,5 млрд долларов долга „Русала“ приходится на Сбербанк и ВТБ. Компания может договориться с кредиторами, что часть долга будет конвертирована в акции. В дальнейшем банки, скорее всего, попытаются найти покупателей на долю в „Русале“, — уверен эксперт.
»Госбанки — кредиторы первой линии, они сейчас «Русал» могут и так забрать, — делится финансовый аналитик Степан Демура. — Можно, конечно, перевести долг в акции, но станут ли банки это делать? В Русале есть один очень токсичный товарищ, и рискнут ли они стать совладельцем компании с этим товарищем? С другой стороны у государственных банков, по сути, нет выхода, особенно у Сбербанка, который по уши завяз на кредиты «Русала».
Как ни странно, но пакет акций одного из крупнейших в мире производителей алюминия на деле оказывается не таким уж привлекательным товаром. Конечно, основная причина этого — огромные долги «Русала» и санкции США, ограничивающие экспорт продукции компании за рубеж. Не добавляет оптимизма и последняя новость агентства INTERFAX, что в апреле заводы «Русала» сократили экспорт алюминия на 70% по сравнению с мартом этого года. Будет ли нужен кому-то, кроме самого Дерипаски, такой актив? «Вполне возможно, что Олег Дерипаска останется акционером „Русала“, при этом сократив свою долю ниже 50%, — предполагает Роман Ткачук. — Если такой вариант устроит Минфин США и санкции с компании будут сняты, то реализуется именно этот сценарий. Олег Дерипаска лучше всех знает как устроен алюминиевый бизнес — он создал вертикально интегрированную компанию — заводы, электростанции, логистика, трейдеры».