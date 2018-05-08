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В Орловской области появится грибная ферма за 1,6 млрд рублей
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В Орловской области появится грибная ферма за 1,6 млрд рублей 

РИА 57 47 минут назад
Фото: РИА 57
В регионе планируется строительство производства по выращиванию шампиньонов, сообщает «Ъ» со ссылкой на владельца компании «Объединенная технологическая корпорация» Дмитрий Двирныка.
По информации издания, в Новосильском районе на двух участках общей площадью 38 га ООО «Объединенная технологическая корпорация» планирует построить комплекс замкнутого цикла по производству шампиньонов мощностью 3,3 тыс. тонн в год. Стоимость инвестпроекта, в рамках которого предусмотрено собственное производство компоста, составляет 1,6 млрд руб.
— У нас в аренде два участка на небольшом расстоянии друг от друга, так как между производством грибов и компоста должна быть санитарная зона. Компостный завод будет построен на участке в 15 га, грибная ферма — на 23 га, — пояснил Дмитрий Двирнык изданию.
Производство компоста планируется осуществлять из местного сырья: солому приобретать у местных фермеров, а куриный помет завозить из Орловской области и соседних регионов. Отработанный компост компания будет для обогащения грунта на полях или в теплицы.».
Инвестор отметил, что хочет вложить в проект 30% собственных средств и 70% банковских кредитов. В настоящее время руководство компании ведёт переговоры с банками и готовит пакет для госэкспертизы. По предварительным данным грибная ферма начнёт работать через года, а компостный завод — через 15 месяцев.
Эксперты отмечают, что при большом потенциале российского рынка грибов пока что было больше заявлено проектов, чем их реализовано пишет «Ъ».
Сообщение В Орловской области появится грибная ферма за 1,6 млрд рублей появились сначала на РИА 57.
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