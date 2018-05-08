Жители Ярославской области должны банкам почти 85 миллиардов 

За два месяца ярославцы взяли кредиты на общую сумму 12,7 млрд рублей.
С учетом старых долгов жители региона должны банкам 84,9 млрд рублей, отмечают местные СМИ со ссылкой на региональное отделение Центробанка. Почти половину (41,4%) структуры долга составляют ипотечные займы. За последние два месяца на приобретение жилья взято еще 2,3 миллиарда. В прошлом году эта сумма за аналогичный период составила всего миллиард рублей.
Как сообщалось ранее, в России резко выросло число ипотечных займов. Их количество за первые два месяца 2018 года выросло на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.