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Жители Ярославской области должны банкам почти 85 миллиардов
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Жители Ярославской области должны банкам почти 85 миллиардов 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
За два месяца ярославцы взяли кредиты на общую сумму 12,7 млрд рублей.
С учетом старых долгов жители региона должны банкам 84,9 млрд рублей, отмечают местные СМИ со ссылкой на региональное отделение Центробанка. Почти половину (41,4%) структуры долга составляют ипотечные займы. За последние два месяца на приобретение жилья взято еще 2,3 миллиарда. В прошлом году эта сумма за аналогичный период составила всего миллиард рублей.
Как сообщалось ранее, в России резко выросло число ипотечных займов. Их количество за первые два месяца 2018 года выросло на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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