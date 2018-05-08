Доходы России от экспорта нефти выросли на 21,2%

Экспорт российской нефти составил в январе-марте 61,643 млн тонн (— 1,5% в годовом выражении). При этом в марте Россия поставила за рубеж 19,174 млн тонн нефти на $8,659 млрд

Экспорт нефтепродуктов составил в январе-марте 40,64 млн тонн (— 1,6%), в денежном выражении — $19,25 млрд (+ 20,8%). В том числе бензина поставлено за рубеж 1,43 млн тонн на $807,2 млн, дизельного топлива — 14,371 млн тонн на $7,939 млрд

В том числе в марте экспорт нефтепродуктов составил 13,758 млн тонн, в денежном выражении — $6,626 млрд