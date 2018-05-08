Торговый профицит РФ вырос в январе-марте на 26,6%

В январе-марте 2018 г. внешнеторговый оборот России составил $158,5 млрд и по сравнению с январем-мартом 2017 г. увеличился на 22,1%.

Экспорт России в январе-марте 2018 г. увеличился на 23,1% до $103,5 млрд На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,4% общего объема экспорта, на страны СНГ — 12,6%.

Основой российского экспорта остались топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 64,5% (в январе-марте 2017 г. — 64,7%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 68,0% (в январе-марте 2017 г. — 68,4%), в страны СНГ — 39,0% (38,0%).

По сравнению с январем-мартом 2017 г. стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 22,8%, а физический — на 4,0%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта керосина на 22,4%, бензина автомобильного — на 13,5%, угля каменного — на 11,1%, газа природного — на 1,8%. Вместе с тем снизились физические объемы экспорта кокса каменного на 21,1%, электроэнергии — на 5,5%, нефти и нефтепродуктов — на 1,6%, нефти сырой — на 1,5%.

Импорт России в январе-марте 2018 г. составил $55,0 млрд и по сравнению с январем-мартом 2017 г. увеличился на 20,3%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,2% общего объема импорта, на сраны СНГ — 11,8%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 45,6% (в январе-марте 2017 г. — 44,1%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 48,8% (в январе-марте 2017 г. — 47,1%), из стран СНГ — 20,6% (22,0%).

Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-мартом 2017 г. возрос на 24,2%, в том числе электрического оборудования — на 30,1%, механического оборудования — на 20,6%, инструментов и аппаратов оптических — на 13,1%. Возрос физический объем импорта легковых автомобилей на 49,8%, а грузовых автомобилей — снизился на 3,7%.