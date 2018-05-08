Представитель панамской авиафирмы в Москве самовольно перевела 376 млн руб. на счет «Ильюшин Финанс Ко»

По словам собеседника агентства, 7 мая в полицию обратился уроженец Германии , генеральный директор и учредитель компании South American Aircraft Leasing S. A. «Предприниматель сообщил, что 46-летняя москвичка, на протяжении нескольких лет представлявшая интересы его компании в России по генеральной доверенности, после истечения срока доверенности заключила договор с ОАО „Ильюшин Финанс Ко“ и перевела 376,2 млн руб. со счета панамской компании в »Росэксимбанке» на счет «ОАО Ильюшин Финанс Ко» в другом банке, — сказал источник.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Согласно информации из открытых источников, «Ильюшин Финанс Ко» является крупнейшей в России специализированной компанией в сфере авиационного лизинга. В мае 2014 г. сообщалось, что «Росэксимбанк» подписал с панамской компанией South American Aircraft Leasing S. A. соглашение о предоставлении кредитной линии на сумму 70 млн долл. для финансирования приобретения у ОАО «Ильюшин Финанс Ко» трех самолетов АН-158 и сопутствующего оборудования для последующей поставки в Латинскую Америку.