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Японская Takeda договорилась о покупке ирландской Shire за $62 млрд
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Японская Takeda договорилась о покупке ирландской Shire за $62 млрд 

Прайм 24 минуты назад
Фото: Прайм
Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical достигла договоренности о покупке ирландской фармацевтической компании Shire после того, как Takeda повысила цену предложения с 47 фунтов до 49 фунтов за акцию ирландской компании, говорится в сообщении японской компании.
По условиям сделки, акционеры Shire получат за каждую свою акцию 30,33 доллара наличными и на выбор — или 0,839 новой акции Takeda или 1,678 американской депозитарной расписки (ADS) японской компании. Таким образом, стоимость одной ценной бумаги Shire оценивается в 49,01 фунта (66,3 доллара), а стоимость всей компании в 46 миллиардов фунтов (62 миллиарда долларов).
После завершения сделки, которое ожидается в первом полугодии 2019 года, Takeda будет владеть примерно 50% акций объединенной компании. Сделка получила одобрения советов директоров обеих компании, теперь она должна быть одобрена акционерами и регулирующими органами.
Для финансирования сделки японская компания заключила соглашение о бридж-финансировании на сумму 30,85 миллиарда долларов с такими банками как J. P. Morgan Chase Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и MUFG Bank.
Takeda в конце апреля очередной раз повысила цену предложения за Shire, после чего совет директоров последней рекомендовал акционерам принять предложение японской компании.
Японская фармацевтическая Takeda Pharmaceutical Сo. располагается в городе Осака. Компания основана в 1781 году, действует на рынке как корпорация с 1925 года. Штат сотрудников насчитывает около 30 тысяч человек. Компания работает более чем в 70 странах мира.
Фармацевтическая компания Shire основана в 1986 году. Штат компании составляет 22 тысячи человек. Акции Shire обращаются на Лондонской фондовой бирже.
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