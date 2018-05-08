Японская фармкомпания Takeda купит Shire за $62 млрд 

Москва, 8 мая — «Вести. Экономика». Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical договорилась о покупке ирландской компании Shire за 45,3 млрд фунтов стерлингов ($61,50 млрд), сообщает Reuters.
Логотип Takeda Pharmaceutical Co. на здании, где расположен офис компании в Токио. Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
Покупка одобрена советами директоров обеих компаний. Если сделка будет одобрена акционерами, она станет крупнейшим зарубежным приобретением японской компании и продвинет Takeda в высшие ряды мировых производителей лекарств.Takeda заплатит 49,01 фунта за акцию Shire, отмечается в сообщении японской компании. Ранее Shire отклонила четыре предыдущих предложения Takeda. Ирландскую компанию не устраивала сумма сделки и тот факт, что Takeda предлагает выплатить большую часть суммы акциями.
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5 главных целей для поглощения в биотехе Фармкомпания Shire покупает NPS Pharma за $5,2 млрд Shire покупает ViroPharma за $4,2 млрд Итоговое предложение предусматривает, что акционеры Shire смогут получить $30,33 наличными за каждую бумагу компании, а также 0,839 новой акции Takeda либо 1,678 американской депозитарной акции (ADS) Takeda. После закрытия сделки акционеры Takeda будут владеть приблизительно 50% объединенной компании. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2019 года, заявила Takeda. Для финансирования сделки японская компания привлечет кредит на сумму $30,85 млрд, в том числе от J. P. Morgan Chase Bank N. A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation и MUFG Bank Ltd. Сделка «объединит взаимодополняющие позиции [компаний] в гастроэнтерологии и неврологии, обеспечит лидирующие позиции в сегменте препаратов для лечения редких заболеваний и плазмотерапии, что усилит позиции в онкологии», — отмечается в сообщении Takeda. В результате сделки будет создана «лидирующая компания в сфере биофармацевтики со штаб-квартирой в Японии».