Японская фармкомпания Takeda купит Shire за $62 млрд

Москва , 8 мая — «Вести. Экономика». Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical договорилась о покупке ирландской компании Shire за 45,3 млрд фунтов стерлингов ($61,50 млрд), сообщает Reuters

Логотип Takeda Pharmaceutical Co. на здании, где расположен офис компании в Токио. Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Покупка одобрена советами директоров обеих компаний. Если сделка будет одобрена акционерами, она станет крупнейшим зарубежным приобретением японской компании и продвинет Takeda в высшие ряды мировых производителей лекарств.Takeda заплатит 49,01 фунта за акцию Shire, отмечается в сообщении японской компании. Ранее Shire отклонила четыре предыдущих предложения Takeda. Ирландскую компанию не устраивала сумма сделки и тот факт, что Takeda предлагает выплатить большую часть суммы акциями.

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