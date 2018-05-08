Свердловский арбитраж приостановил банкротство «Корпорации развития»

Арбитражный суд Свердловской области приостановил ранее начатую процедуру банкротства государственной компании «Корпорация развития». Иск о признании «КР» несостоятельной был подан в арбитраж еще в марте 2018 года, когда ряд кредиторов не смогли взыскать с предприятия долги в размере около 2 млрд рублей. Эта сумма образовалась в результате возведения мостового перехода через реку Надым в ЯНАО . Возведением инфраструктурного объекта занималось предприятие «Мостострой-12» (учредитель — «СП Фоника», подконтрольное Александру Забарскому Сергею Полевикову ), также находящееся в предбанкротном состоянии.

Намеченное на 8 мая заседание состоялось. По его завершению было вынесено решение о приостановлении процедуры банкротства «Корпорации развития» до принятия судебного решения о несостоятельности «Мостостроя-12». Поводом для применения такой очередности стал тот факт, что в данный момент оспаривается сделка по уступке прав требования к «КР» на 66 млн рублей. Речь идет о концессионном соглашении, в соответствии с которым право требовать долг от госкомпании получила московская компания ООО «Бруно Финанс».

Как пояснил сегодня в суде представитель «КР» Евгений Наумов , ранее компания предлагала заключить мировое соглашение и выплатила в счет погашения долга порядка 150 млн рублей. «Мы признавали задолженность в 950 млн рублей, они учтены бухгалтерией, исходя из этого мы начали платить, но ситуация такова, что непонятно, кому возвращать долг. Если сделку признают незаконной, то мы заплатим дважды», — пояснил юрист. Сейчас платежи кредиторам госкомпании приостановлены.

Между тем представитель кредитора ООО «Бруно Финанс» Александр Малмыгин подчеркнул, что пока правопреемство не оспорено. Он отметил, что в случае приостановления производства рассмотрение дела может затянуться минимум на полгода.