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«Мегафон» не планирует продавать оставшиеся 10% Mail.ru Group
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«Мегафон» не планирует продавать оставшиеся 10% Mail.ru Group
ТАСС
23 минуты назад
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ТАСС
, 8 мая.
"Мегафон"
не планирует продавать оставшиеся 10%
Mail.ru Group
. Об этом сообщает оператор.
"Мегафон" оценивает денежную прибыль от инвестиций в Mail.ru Group в 12 млрд руб., уточнил исполнительный директор «Мегафона».
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