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«Мегафон» не планирует продавать оставшиеся 10% Mail.ru Group
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«Мегафон» не планирует продавать оставшиеся 10% Mail.ru Group 

ТАСС 23 минуты назад
ТАСС, 8 мая. "Мегафон" не планирует продавать оставшиеся 10% Mail.ru Group. Об этом сообщает оператор.
"Мегафон" оценивает денежную прибыль от инвестиций в Mail.ru Group в 12 млрд руб., уточнил исполнительный директор «Мегафона».
ТАСС: последние новости
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