Раскрыты доходы России от продажи нефти

Доходы российского бюджета от экспорта нефти в январе-марте нынешнего года выросли в годовом выражении на 21 процент и составили 28,2 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом объем зарубежных поставок нефти снизился на 1,5 процента до 61,6 миллиона тонн. Также уменьшился и экспорт нефтепродуктов — на 1,6 процента до 40,6 миллиона тонн.

К 13:10 мск стоимость июльских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent на лондонской бирже ICE составила 75,51 доллара за баррель.

В мае Минфин планирует закупить иностранную валюту более чем на 320 миллиардов рублей. Этот объем станет рекордным за всю историю валютных закупок валюты Минфином.

В апреле нефтегазовые аналитики, опрошенные телеканалом CNBC, заявили, что цены на нефть в скором времени вырастут до 100 долларов за баррель на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.

С февраля текущего года мировые цены на нефть демонстрируют рост, 7 мая фьючерсы на сырье марки Brent выросли до 76 долларов за баррель впервые с конца ноября 2016 года.