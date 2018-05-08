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Раскрыты доходы России от продажи нефти
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Раскрыты доходы России от продажи нефти 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Доходы российского бюджета от экспорта нефти в январе-марте нынешнего года выросли в годовом выражении на 21 процент и составили 28,2 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).
При этом объем зарубежных поставок нефти снизился на 1,5 процента до 61,6 миллиона тонн. Также уменьшился и экспорт нефтепродуктов — на 1,6 процента до 40,6 миллиона тонн.
К 13:10 мск стоимость июльских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent на лондонской бирже ICE составила 75,51 доллара за баррель.
В мае Минфин планирует закупить иностранную валюту более чем на 320 миллиардов рублей. Этот объем станет рекордным за всю историю валютных закупок валюты Минфином.
В апреле нефтегазовые аналитики, опрошенные телеканалом CNBC, заявили, что цены на нефть в скором времени вырастут до 100 долларов за баррель на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
С февраля текущего года мировые цены на нефть демонстрируют рост, 7 мая фьючерсы на сырье марки Brent выросли до 76 долларов за баррель впервые с конца ноября 2016 года.
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