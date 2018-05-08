Доходы от экспорта российской нефти в I квартале выросли на 21,2%

Физический объем экспорта нефти за первый квартал 2018 года снизился на 1,5% и составил 61,64 млн т.

За март доходы от экспорта нефти составили $8,66 млрд, что на 3% меньше аналогичного периода прошлого года. В натуральном выражении экспорт составил 19,17 млн т (-1,1% к марту 2017 года).