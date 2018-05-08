Ещё
Доходы от экспорта российской нефти в I квартале выросли на 21,2%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доходы от экспорта российской нефти в I квартале выросли на 21,2% 

ТАСС 26 минут назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Экспорт российской нефти в стоимостном выражении в январе-марте 2018 года вырос по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 21,2% и составил $28,2 млрд Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Физический объем экспорта нефти за первый квартал 2018 года снизился на 1,5% и составил 61,64 млн т.
За март доходы от экспорта нефти составили $8,66 млрд, что на 3% меньше аналогичного периода прошлого года. В натуральном выражении экспорт составил 19,17 млн т (-1,1% к марту 2017 года).
ТАСС: последние новости
Air France отменит 8 мая около 20% рейсов из-за забастовки персонала Reuters: ExxonMobil расширяет проект с "Роснефтью" по сжижению газа, несмотря на санкции В капитал оператора "Платона" вошли новые акционеры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК664
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом397
Главным событием для рубля станет 12 мая35
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»80
Медведева отказались поддержать1388
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение