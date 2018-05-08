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Xiaomi снизила ожидания от оценки на IPO
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Xiaomi снизила ожидания от оценки на IPO 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. планирует первичное размещение акций на Гонконгской фондовой бирже и, по словам осведомленных источников, рассчитывает на оценку в $70–80 млрд, сообщает Dow Jones.
Xiaomi Corp. планирует первичное размещение акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже и, по словам осведомленных источников, рассчитывает на оценку в $70-80 млрд Это ниже первоначального прогноза по оценке в $100 млрд
По словам собеседников издания, компания признала слишком агрессивной изначальную цель по оценке с учётом того, что стоимость акций международных технологических компаний снизилась на 10% и более по сравнению с пиковыми значениями в 2018 году.
Xiaomi подала документы на проведение IPO на Гонконгской бирже 3 мая. Компания не раскрыла размер предложения и ожидаемую оценку. По словам собеседников WSJ, производитель смартфонов рассчитывает привлечь не менее $10 млрд
По данным Financial Times, компания Xiaomi собирается привлечь до $10 млрд, в результате чего это IPO может оказаться самым большим с 2014 года, когда листинг совершил интернет-гигант Alibaba, собравший тогда около $25 млрд, а также войти в 20 крупнейших за все время.
Xiaomi сообщала, что средства, полученные в результате выхода на биржу, будут в равных долях потрачены на исследования и разработки, развитие продуктов Интернета вещей и другие области, которые помогут китайскому вендору усилить его программную платформу и международную экспансию.
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