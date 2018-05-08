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Xiaomi готовится в IPO в Гонконге, целевая оценка — $70-80 млрд
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Xiaomi готовится в IPO в Гонконге, целевая оценка — $70-80 млрд 

Прайм 50 минут назад
Китайский производитель смартфонов Xiaomi Corp. планирует первичное размещение акций на Гонконгской фондовой бирже и, по словам осведомленных источников, рассчитывает на оценку в 70–80 млрд долларов США, сообщает Dow Jones.
На прошлой неделе компания подала на фондовую биржу Гонконга заявление. Ожидается, что ее IPO станет крупнейшим в мировом технологическом секторе в этом году.
В заявлении не было указано ни размера размещения, ни предполагаемой оценки всего бизнеса. Однако, как отметили информированные источники, ранее обсуждалась более высокая оценка — 100 млрд долларов США.
По словам источников, Xiaomi рассчитывает привлечь от IPO не менее 10 млрд долларов.
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