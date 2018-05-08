«Мостотрест» может получить контракт на 41 млрд руб по участку метро Москвы

Данный тендер с начальной (максимальной) ценой контракта в 41 миллиард рублей проводил департамент Москвы по конкурентной политике. Компания «Мостотрест» единственная подала заявку на данный конкурс, предложив выполнить работы за 40,8 миллиарда рублей.

Закупочная комиссия решила, что заявка «Мостотреста» соответствует требованиям. «По результатам конкурса должен быть заключен контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», — говорится в протоколе.

Как указывалось в закупочных документах, генподрядчику предстоит построить станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Столбово», а также переоборудовать и реконструировать «Саларьево». На работы отводится не более 518 дней.

Заказчик — государственное казенное учреждение «Управление дорожно-мостового строительства».