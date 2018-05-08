Украинский канал пригрозили сжечь из-за концерта к 9 мая

Телеканал «Интер» выпустил анонс праздничного концерта «Победа. Одна на всех!», который раскритиковали украинские пользователи соцсетей.

Анонс мероприятия в своем твиттере опубликовал пользователь Thirteen.

«У нас точно в стране идет война? Посмотрите что на Интере будет 9мая», — так он подписал ролик (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

На видео ведущие концерта говорят, что украинцы «не могут позволить, чтобы улицы их городов называли именами фашистских преступников».

«Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков. Это наша история. Это наша генетическая память, — отмечается в анонсе. — И пусть нам порой кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так».

Ведущие отметили, что украинцы 9 мая приносят цветы к вечному огню и восстанавливают памятники воинам, павшим в борьбе с фашизмом.

Thirteen в комментариях написал, что телеканал нужно «сжечь». «Ребят, напомните, пожалуйсто, а когда мы идём жечь Интер?» — поддержал его Who Gorlivken.

Некоторые назвали канал «рупором русской пропаганды».

"СБУ… Аваков… Господин президент… Почему этот канал до сих пор вещает на территории Украины», — отметил один из пользователей.

Среди пользователей нашлись и те, кто поддержал телеканал. «Эта НАСТОЯЩАЯ УКРАИНА, которая ещё не умерла!Очень смело по нынешним временам поступок. Не знаю, что ждёт украинский телеканал Интер за это. Ибо уроды уже собираются его опять жечь», — отметил Алексей Иванов . Пользователи также благодарили «Интер» за мужество.

Четвертого сентября 2016 года неизвестные подожгли здание компании «Национальные информационные системы», которая делает программы для «Интера». До этого у здания «Интера» проходила акция протеста, участники которой называли канал «пророссийским».